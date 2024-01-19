«Не считаю его выдающимся игроком». Ловчев высказался о переходе Севикяна в «Ференцварош»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал переход Эдгара Севикяна в венгерский «Ференцварош». Он признался, что не считает Севикяна выдающимся футболистом, но даже такой уход является потерей для «Пари НН».

«Севикян вернулся в Россию из Европы (из Испании), поиграл полтора сезона, неплохо себя проявил и теперь уходит в средний европейский клуб. Это его выбор. Я вижу, что футболист ищет для себя вариант сыграть в еврокубках и проявить себя там. Не считаю его выдающимся игроком, но для „Нижнего Новгорода“ это потеря. Игрок в команде он был заметный. Но это не значит, что его там некем заменить», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Накануне было объявлено о том, что Севикян продолжит карьеру в «Ференцвароше». Он является воспитанником московского «Локомотива» и испанского «Леванте».