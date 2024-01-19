Обвинённый в изнасиловании Дани Алвес в пятый раз поменял свои показания

Бывший бразильский футболист Дани Алвес, ныне находящийся в cледственном изоляторе по делу об изнасиловании, рассказал следствию, что был пьян в ночь происшествия. Бразилец надеется, что это поможет ему смягчить наказание. Об этом сообщает ESPN.

Адвокат Алвеса Инес Гвардиола утверждает, что уровень интоксикации Алвеса ухудшил его когнитивные способности и оставил его без осознания при совершении действий. С января 2023 года, когда Алвес был арестован, он в пятый раз меняет свои показания. Вот, какие доводы он приводил ранее:

Алвес не знал жертву и не был с ней знаком. Он встретил её в туалете клуба, но между ними ничего не произошло. После предъявления биологических доказательств Алвес заявил, что жертва согласилась заняться с ним оральным сексом. У него с жертвой был секс, но он скрыл этот факт, чтобы жена не узнала об измене.

Заседание по делу Алвеса состоится 5–7 февраля 2024 года. Судьи просят для экс-футболиста заключение на девять лет, а адвокаты, защищающие права потерпевшей, требуют срока в 12 лет. Также они хотят, чтобы в дело вступил запретительный судебный приказ после отбытия Алвесом наказания, а сам бразилец выплатил их клиентке € 150 тыс.

В соответствии с испанским законом о согласии на сексуальные контакты, принятым в 2023 году, обвинение в сексуальном насилии включает в себя широкий спектр преступлений: от оскорблений в Интернете до изнасилования, каждое из которых предусматривает различные возможные наказания. Максимально возможный срок за изнасилование — 15 лет.