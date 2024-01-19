Радимов рассказал, как давал взаймы Петржеле деньги на игру в казино

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов рассказал о том, как игроки и тренеры петербургской команды играли в казино. По словам Радимова, однажды он даже давал взаймы деньги на азартные игры бывшему тренеру сине-бело-голубых Властимилу Петржеле.

«Бывали ли с Петржелой за столом вместе в казино? Конечно, сто раз. На сборах вообще вся команда играла.

Правда ли, что Петржела от зарплаты до зарплаты у команды занимал деньги и всё разруливал во время игры в казино? Значит, я приезжаю в Москву. На следующий день играем со «Спартаком». Команда играет в казино. Теперь можно, наверное, рассказывать.

После ужина мы все туда, сидим, играем в казино. Естественно, самый номер один — это Быстрый, потому что Быстрый верховодил всем. Они с Петржелой стояли на рулетке, никого не подпускали. Звонит Тит, а он дисквалифицирован был в 2004 году. На следующий день «Спартак». Тит говорит: «Ну что, разобрали нас?» Я говорю: «Прям вообще, по косточкам». Он говорит, что они нас тоже разбирали. А мы сидим в карты играем.

Мне кто-то приносит две тысячи долларов, должен был. Время там 11, я спать. Час ночи, звонок. С акцентом: «Влад, слушай, я видел, тебе деньги привезли, ты не можешь мне занять?». Он заходит, я ему две тысячи дал.

Как сыграли на следующий день? 3:0 шлёпнули «Спартак»!» — сказал Радимов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»