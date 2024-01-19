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Илья Помазун: Акинфеев — легенда ЦСКА и доказывает это на протяжении 21 года

Илья Помазун: Акинфеев — легенда ЦСКА и доказывает это на протяжении 21 года
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Вратарь московского ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды в составе екатеринбургского «Урала», высказался о конкуренции с Игорем Акинфеевым в армейском клубе.

«Спасибо, что давали мне играть, когда появлялась возможность. Акинфеев — легенда ЦСКА и доказывает это на протяжении 21 года. Я понимал, что с Игорем конкурировать сложно, тем более в 22 года. У меня не было никакого опыта. На тренировках можно доказывать сколько угодно, но, когда у Акинфеева за спиной такой опыт, это очень сложно.

Я пришёл в основу ЦСКА в 18 лет. Для меня это было обучением: тренировался с топовыми футболистами России. В то время были и Березуцкие, и Игнашевич, и Дзагоев, и Думбия. Даже Хонду застал! Тренироваться с такими спортсменами — одно удовольствие. Я учился, смотрел, как действуют защитники, как надо подсказывать им, что от них требовать. Это большой опыт», — сказал Илья Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

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