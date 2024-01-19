«Пока Акинфеев в ЦСКА, о возвращении говорить сложно». Честный разговор с Помазуном

Вратарь «Урала» и сборной России — один из самых нетипичных футболистов РПЛ. Сейчас вы в этом убедитесь!

Илья Помазун рос и воспитывался в ЦСКА, но уже четыре года уверенно защищает ворота «Урала». В этом сезоне даже дебютировал в сборной России.

Мы расспросили Помазуна о путешествиях по миру, «качелях» «Урала», конкуренции с Акинфеевым и планах на будущее.

«В отпуске побывали в трёх странах, посетили шесть городов»

— Как провёл отпуск?

— Отлично! С супругой были в трёх странах, посетили шесть городов. Были в Японии, на Фиджи и в Гонконге. Понравилось везде. Если говорить о Японии, то Токио — современный мегаполис, а Киото — исторический центр страны, где сохранилось много старой архитектуры. Отличный опыт, получили массу впечатлений. Сейчас уже все мысли о сборах. Отпуск — хорошо, но пора думать о следующей части сезона.

Илья Помазун Фото: из личного архива

— Что вам ближе — Европа или Азия?

— Зависит от времени года. Зимой выбираем Азию, где много разнообразных стран, но можно отдохнуть и на пляже. Всегда интересно посмотреть новые места.

— В последние два года стало тяжелее путешествовать?

— Больше пересадок: либо через Дубай надо лететь, либо через Стамбул. Мы для себя открыли удобную пересадку в Пекине. Если найти хорошие билеты, то никаких проблем.

— Кто обычно строит маршрут, ты или супруга?

— Мы обдумываем путешествие и маршрут за полгода. Начинаем искать билеты, гостиницы и откладывать деньги.

— Как относишься к «внутреннему» отдыху?

— Очень хотим поехать на Дальний Восток, посмотреть Курилы, но сложно подгадать время, потому что хотим попасть в сезон китов. Зачастую он выпадает на подготовку к сезону или на первые туры. Думаем летом всё же попробовать добраться. И Байкал, конечно, хочется увидеть, но туда надо зимой ехать. Пока решаем, как подгадать время.

— В родном Калининграде часто бываешь?

— Испытал очень тёплые чувства, когда летом там играли. До этого давно в Калининграде не был: длинных выходных не было. Плюс из Екатеринбурга перелёт 4,5 часа, а когда у тебя всего один выходной, сложно планировать такую поездку. Но люблю Калининград: Зеленоградск, Светлогорск и Куршскую косу — суперместа, где можно погулять.

— В Калининграде тебя тепло встретили болельщики.

— Было очень приятно! Честно, не ожидал такого приёма. Да, я родился там, но знают меня больше по отцу, который долго играл в «Балтике».

— Топ-3 места на данный момент, которые посетил?

— На первом месте Австралия из-за приятного и мягкого климата, природы. На второе поставлю Японию — местный колорит не похож ни на какие страны. И в заключение назову Африку. В Танзании побывали на сафари — невероятная природа и масштабы!

— Матчи в других странах посещаешь или полностью отключаешься от футбола?

— Нет, изолироваться от футбола даже не пытаюсь в отпуске. К сожалению, не удаётся посетить игры в других странах. В том году мы были в Австралии, хотел сходить на «Мельбурн» — «Сити», но они играли на выезде. Очень сложно подгадать так, чтобы попасть на матч.

— Есть любимый стадион в Европе?

— «Сантьяго Бернабеу»! Играли там с «Реалом». Ты выходишь на поле, а трибуны смотрят в небо. Ощущения невероятные. И назову ещё «Стадио Олимпико» в Риме, потому что там дебютировал в Лиге чемпионов.

«Я открыл Головина с белыми волосами»

— Кто отвечает за твой стиль?

— Супруга. Не сказал бы, что прям следит за мной, но подсказывает, что лучше надеть, приобрести. Сначала она мне советовала, но со временем я сам стал следить, подбирать одежду. Могу у неё спросить, хорошо ли выгляжу. Но за фотографии в соцсетях отвечает жена. Даже иногда заставляет фотографироваться, а я не особо это люблю. Но всегда получается красиво.

Илья Помазун Фото: из личного архива

— Головин говорил, что ты стал для него имиджмейкером в ЦСКА.

— Мы на сборах часто оставались после тренировок, дорабатывали и дополнительно себя мотивировали. Честно, не очень хорошо помню эту историю. Сам удивился, когда посмотрел интервью Нобеля с Сашей. Забавно, что я открыл Головина с белыми волосами. Я бы не сказал, что как-то повлиял на его стиль. В то время была такая мода, многие перекрашивались. По приколу могли поспорить, а проигравший красился. Сейчас с ребятами из «Урала» играем на интерес — проигравший отжимается или делает кувырки. После истории с Головиным больше не спорил на окрашивание ни с кем — решил не рисковать.

— Сейчас с Александром поддерживаешь связь?

— В сборной общались, иногда списываемся.

— Удивлён его успехам в «Монако»?

— Ожидал, что во Франции у него всё получится. С Сашей знакомы давно, верил, что выстрелит. Этот сезон у него отличный! Надеюсь, будет продолжать в том же духе, а «Монако» поднимется как можно выше.

— Головин реально стал лидером сборной?

— Конечно! Человек приезжает из топового европейского чемпионата. Саша более скоростной, мыслит быстрее. Он и сам в недавнем интервью говорил, что во Франции интенсивность выше. В сборной все с ним общались, смотрели, как он действует на поле, и пытались быть с ним на одном уровне. Это большой плюс для сборной и всего чемпионата, когда ребята тренируются вместе с футболистами, которые играют в топ-чемпионатах, — Миранчуком, Головиным. Сейчас ещё Захарян будет приезжать. Но как человек Саша не изменился — всё тот же Головин, что и был в 2018 году в ЦСКА. Добрый, открытый, всегда готовый прийти на помощь.

Илья Помазун и Александр Головин Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

«Футболист может быть разносторонней личностью»

— Чем ты занимаешься в свободное от футбола время?

— Свободного времени не так много, посвящаю его изучению английского языка и учёбе в магистратуре. Выбрал кафедру спортивной дипломатии, посещать очное не получается. Спасибо институту, что пошли навстречу и дают возможность многое сдавать дистанционно и заниматься вечером.

— Насколько для футболистов важна учёба?

— Саморазвитие очень важно. После тренировок есть для этого время, да и в процессе восстановления можно почитать, например. Футболист может быть разносторонней личностью. Круто, когда у спортсменов есть что-то, помимо их профессиональной деятельности.

— Родители настояли на дальнейшем образовании?

— Я сам понял после окончания МГАФК, что хочу учиться дальше. Родители только поддержали. Образование превыше всего. Спорт спортом, но учёба тоже должна быть.

— В школе хорошо учился?

— До попадания в дубль ЦСКА — да, а потом начались утренние тренировки, и стало сложно посещать школу. До девятого класса всё было хорошо, но потом скатился. Как раз тогда я перёшел в другую школу на станции метро «Аэропорт», где учатся все ребята из структуры ЦСКА. Там лояльнее относятся к спортсменам, входят в положение.

— Как ты относишься к стереотипу, якобы футболисты в большинстве своём не отличаются умом?

— Я знаком с начитанными ребятами, некоторые знают не один язык. Не сказал бы, что футболисты глупые. Бывает, что их фразы вырывают из контекста и складывается такое мнение.

«РПЛ становится интереснее. Каждая игра захватывающая, никто не знает исход»

— Давай ближе к работе. Как оценишь результаты «Урала» в первой части сезона?

— Мы хорошо отработали предсезонку, неплохо стартовали, но потом что-то сломалось. Думаю, можно оценить этот отрезок на четвёрку. Я не могу сказать, что команда провалилась так, что ситуацию невозможно исправить.

— Есть понимание, почему произошёл спад?

— Это футбол. Без поражений не бывает побед. Где-то нам просто не везло. Возьмём игры с «Факелом» или «Ахматом»: мы владели инициативой, а в итоге счёт не в нашу пользу. Из-за каких-то мелочей не могли стабильно набирать по три очка в каждой игре. Не скажу, что играли плохо, провалились. Играли мы надёжно и хорошо.

— 12-е место в таблице не внушает опасений?

— Сейчас проведём хороший сбор и выйдем из межсезонья ещё более мотивированными и подготовленными. Постараемся поправить ситуацию и подняться как можно выше. Как я и говорил, команда рассчитывает оказаться в восьмёрке по итогам сезона. Будем к этому стремиться. Хочется, чтобы «Урал» побеждал чаще и двигался вперёд, а не боролся за выживание.

Илья Помазун Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

— Уровень РПЛ после отстранения России от еврокубков ощутимо снизился?

— Я бы сказал, что уровень сравнялся — с каждой командой играть стало тяжело. Без разницы, какое место занимает клуб, биться выходят все. Надо выкладываться на 110%, потому что нет команд, которые идут на последнем месте и с ними легко. Пример — наша последняя игра с «Сочи»: сколько они до этого не выигрывали, а мы отлетели — 1:4. Нельзя давать слабину ни с кем.

— Это выравнивание — на пользу российскому футболу?

— Конечно, чемпионат становится интереснее. Каждая игра захватывающая, никто не знает исход.

— Странно видеть «Зенит» не на первом месте?

— «Краснодар» в этом сезоне просто отлично выглядит. Ивич построил команду, которая стабильно играет как в обороне, так и в атаке. Они на максимум выжимают каждую игру. Даже когда проигрывают, включают дополнительные эмоции и вырывают победу. Сколько раз уже делали результат на последних минутах? Это заслуга тренера и команды.

— Приятно видеть, что в чемпионате меняется лидер?

— Конкуренция в РПЛ была всегда. Каждая игра неожиданная. Посмотрим, увидим ли мы нового чемпиона, играть-то ещё достаточно.

«Очень удивился, когда Итало начал подсказывать на русском языке»

— Летом в «Урал» пришло много легионеров. Они быстро влились в коллектив?

— Все ребята очень хорошие, говорят по-английски, адаптировались быстро. Я очень удивился, когда в кубковом матче с «Рубином» Итало начал подсказывать на русском языке. Всего полтора месяца прошло, а он уже что-то говорил. Это очень круто! Если просят помочь с русским, помогаю. У них есть переводчик, с которым они занимаются, в блокноты записывают слова, транскрипции. Замечал, что Итало учит русский в самолёте.

— Ты выделял Шатова и Газинского как лидеров раздевалки. Кто пришёл им на замену?

— Газинский так и остался. Также у нас есть незаменимый Артём Фидлер, начальник команды, который всегда с нами. Из футболистов — Филипенко и Бикфалви.

— Удивило решение Шатова приостановить карьеру и пойти учиться на тренера?

— Ещё в мае обсуждали такую возможность. У Олега были проблемы с икроножной мышцей, и он решил попробовать себя в роли тренера. Шатов приезжал к нам на сбор в Сочи и уже готовился к экзаменам. Надеюсь, будет хорошим тренером. Я вижу его на этой должности, потому что у него большой опыт. Он отыграл множество важных матчей как за «Зенит», так и за сборную России. Ему есть что передать.

«После «Спартака» эмоции захлёстывали — торт не помню»

— Григорий Иванов любит баню. Часто с командой парится?

— Когда у нас сборы в Бажовии, мы часто после тренировок ходим в баню. Но и на стадионе тоже посещаем. Когда Григорий Викторович приезжает на свои тренировки, бывает, и с ним можем сходить. Я не могу сказать, что мы с ним часто общаемся. Обычно при обсуждении контракта или после матча где-то в неформальной обстановке, но всё равно больше говорим об игровых моментах. Он эмоциональный на играх, потому что отдаёт всего себя и всегда работает для команды. Для него это очень важно, Григорий Викторович всегда на связи. В городе знают, что он делает всё, чтобы команда росла, поэтому и кажется таким эмоциональным.

— После матча со «Спартаком» Иванов подарил Сиссе торт, на котором был написан счёт матча. Тебе делал такие подарки?

— Мне торт вручали года два назад, когда меня признали лучшим игроком месяца. А со «Спартаком» тогда эмоции захлёстывали после матча, поэтому торт не помню. Даже не помню, что было в раздевалке. Но если так быстро появился торт, то кондитерские в Екатеринбурге работают быстро.

«У Сафонова суперстатистика. Всё заслуженно»

— В 2023 году ты дебютировал в сборной России. Какие были эмоции, когда узнал о вызове?

— Я бы хотел сказать спасибо Виталию Витальевичу Кафанову, который вызывал меня на протяжении почти всего года. Для меня это очень приятно. Поработать в сборной — невероятный опыт. Рад, что удостоился чести сыграть за сборную. Это незабываемые эмоции. Хотелось бы почаще испытывать их.

Илья Помазун Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Кафанов давал какие-то советы?

— Перед матчем мы обсуждали, как играет Кения. Он подсказал, как я должен действовать. Виталий Витальевич — хороший психолог.

— Общался с Карпиным или он не вмешивается во вратарские дела?

— Валерий Георгиевич много подсказывает на тактических тренировках, как надо выходить из обороны. Связь с ним есть всегда. Вратарь в сборной — важная позиция, потому что через нас начинаются атаки. У нас всегда есть диалог. Личного же общения как такового не было, только перед игрой с Кенией говорил мне, как надо выходить.

— В сборной чаще ставку делают на Сафонова. Не ослабевает мотивация, когда заранее понимаете, что предпочтение отдадут Матвею?

— Футбол — конкурентная среда. Сегодня сказали, что играет Матвей? Наша задача его поддержать, помочь перед игрой. Вратарский коллектив — это особая материя. Если будет играть Илья Лантратов, будем ему помогать. Это нормальная практика среди вратарей. Никакой потери мотивации нет. Сафонов проводит хороший сезон, у него суперстатистика. Всё заслуженно.

— А наше отстранение как-то влияет на настрой в сборной?

— Для меня без разницы, где и с кем играть. Меня вызвали в сборную три раза, и это уже счастье. Быть в сборной России — большая честь. Моя задача — доказывать за клуб, что я заслуживаю вызовов и дальше. Хочу закрепиться в сборной, чтобы вызывали на постоянной основе.

— Кто для тебя сегодня пример среди вратарей?

— Я слежу за всеми. Из-за разницы во времени в последнее время больше смотрю обзоры, а не игры. Наблюдаю, кто как действует, разбираю ошибки и хорошие моменты. Не акцентирую на ком-то особое внимание. Когда говорил, что слежу за Нойером, тогда менялись требования к вратарям — стали играть в активной позиции.

— Топ-3 вратаря Европы для тебя?

— Тер Штеген, Зоммер, Куртуа. Да, бельгиец не играет сейчас из-за травмы, но как он складывается на нижние мячи с его данными, его координация тела — просто супер!

«Понимал, что с Акинфеевым конкурировать сложно»

— За ЦСКА у тебя всего четыре матча в РПЛ за четыре сезона — могло быть больше?

— Спасибо, что давали мне играть, когда появлялась возможность. Но с Игорем конкурировать сложно. Он легенда ЦСКА и доказывает это на протяжении 21 года. Конечно, хотелось бы сыграть больше, но посмотрим, что будет дальше.

ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Тяжело морально быть вечно запасным при Акинфееве?

— Я пришёл в основу ЦСКА в 18 лет. Для меня это было обучением: тренировался с топовыми футболистами России. В то время были и Березуцкие, и Игнашевич, и Дзагоев, и Думбия. Даже Хонду застал! Тренироваться с такими спортсменами — одно удовольствие. Я учился, смотрел, как действуют защитники, как надо подсказывать им, что от них требовать. Это большой опыт.

— Как бы ты охарактеризовал степень ваших отношений с Игорем Акинфеевым: друзья, приятели, коллеги?

— Думаю, мы со всеми вратарями скорее коллеги. Можем с любым в подтрибунке после игры пообщаться. С Игорем такие же отношения.

— Существует ли дружба среди вратарей?

— Думаю, что отношения больше приятельские, потому что это конкурентная среда. Никто палки в колёса ставить не будет, но бороться за место в составе будут все. Это здоровая конкуренция.

— Как в такой ситуации сохранять максимальную концентрацию? Вот Чепчугову, например, не удалось.

— По себе могу сказать, что помогали постоянные тренировки. Понимал, что, если что-то не получится, надо будет искать другую команду, чтобы доказать. Я попросил тогда ЦСКА отпустить, они пошли навстречу. Поехал в «Урал» за игровой практикой. Вот уже четыре года в Екатеринбурге, прогрессирую. Большое спасибо тренерскому штабу, Григорию Викторовичу Иванову, Андрею Владиславовичу Шпилёву, что поверили в меня, когда у меня было всего четыре игры в РПЛ.

— Копался в себе, будучи в ЦСКА: что со мной не так?

— Я понимал, что с Игорем конкурировать сложно, тем более в 22 года. У меня не было никакого опыта. На тренировках можно доказывать сколько угодно, но, когда у Акинфеева за спиной такой опыт, это очень сложно.

— Трудно собраться и выдать максимум, когда бóльшую часть сезона смотришь футбол с лавки?

— Я готовился к каждой игре. Когда понимал, что буду играть, настраивался максимально. Были удачные и не очень игры, но всегда выжимал из себя по максимуму.

— Как реагировал на критику?

— Первый раз, когда с этим столкнулся, рефлексировал. Потом уже проработал и понял, что с этим делать. Сергей Иванович (Овчинников. — Прим. «Чемпионата») тоже помог, объяснял всё. После этого никаких проблем не было.

— А отец разбор полётов после игр устраивает?

— Созваниваемся после матчей, обмениваемся мнениями. Если домашняя игра, то через два-три часа звоню ему, если выездная, то на следующий день обсуждаем, что мог сделать лучше.

— Часто с родителями видишься?

— Когда приезжаю в Москву, видимся. Но редко там бываю. В основном в отпуске пересекаемся. Больше связь по телефону.

— Не пересидел ты в ЦСКА?

— Как сложилось, так сложилось. Я ушёл из ЦСКА в 2020 году и считаю, что правильно сделал.

«Ради шанса в Европе готов пойти на понижение зарплаты»

— Ещё допускаешь своё возвращение в ЦСКА?

— Посмотрим, как будет. Пока Игорь в ЦСКА, это сложно. Если клуб скажет, что я нужен им в основу — вернусь. Пока таких разговоров нет, хочется смотреть вперёд на команды РПЛ и Европы.

— Мечта поиграть в Европе есть?

— Хотелось бы попробовать себя в европейском чемпионате. Я не говорю про топ-клубы — и в команду нижней восьмерки пошёл бы. Хотелось бы просто себя проявить и посмотреть, на каком уровне нахожусь. Если появится такая возможность, буду только счастлив. Ради этого готов и на понижение условий пойти. Когда говорю про Европу, не витаю в облаках и не думаю о топ-клубе.

— Какая у тебя сейчас главная цель?

— Если говорить про футбол, то профессионально расти и показывать свой максимум. Всё, что могу сделать для этого — тренироваться и выкладываться на 100%. Получится уехать за границу — отлично! Останусь в РПЛ — тоже супер. Главное — идти шаг за шагом. И хотелось бы выиграть какой-то трофей — всё-таки 27 лет уже.