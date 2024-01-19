Сулейманов — о Севикяне: такую же любовь к футболу я видел у Хвичи в своё время

Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался о переходе полузащитника Эдгара Севикяна, с которым они вместе выступали в молодёжном составе железнодорожников, в венгерский «Ференцварош» из «Пари НН», а также сравнил вингера сборной Армении с игроком «Наполи» Хвичей Кварацхелией.

«Я был уверен, что из «Пари НН» он уедет, но не в Венгрию. Думал, что он в конце концов окажется в «Краснодаре». Видимо, желание играть в Европе перевесило.

Таких профессионалов, как Эдгар, я никогда не видел. Он из тех, кто по-настоящему любит футбол. Севикян из обеспеченной семьи, у него всё хорошо, но он никогда не смотрел на деньги отца, он всю свою жизнь хотел играть в футбол. И ему без разницы, приносит футбол заработок или нет, он рассматривает его именно как игру. Эдгар всегда говорил, что хочет в Европу, хотя я ожидал трансфера в другую лигу.

В Испанию? Конечно. Тем более он сам оттуда, его семья там живёт. Но и в «Ференцвароше» он обязательно себя проявит и поедет потом в клуб из топ-5. Венгрия — лишь ступенька. Севикян будет успешен в Европе, я в этом уверен.

Я говорю это не потому что он мой друг, а потому, что знаю ситуацию изнутри. Дай Севикяну сейчас € 10 млн — он их уберёт в сторонку и продолжит играть в футбол. Точно такую же любовь к футболу я видел у Хвичи в своё время: ему всегда надо сделать чуть больше, чем остальным», — приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».

Напомним, об уходе Севикяна в «Ференцварош» «Пари НН» объявил 17 января. Эдгар является воспитанником московского «Локомотива» и испанского «Леванте». Армянский футболист летом 2022 года перебрался в «Пари НН» в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне Севикян сыграл за нижегородцев 24 матча во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами. Кроме того, в 2023 году футболист стал вызываться в основную сборную Армении, за которую успел сыграть четыре матча.