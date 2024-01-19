Юрий Лодыгин: второе место «Зенита» в РПЛ пока ничего не значит

Экс-голкипер «Зенита» и сборной России, а ныне вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Второе место «Зенита» пока ничего не значит. В этом году у него появился хороший конкурент в лице «Краснодара». Интересно, как это всё будет развиваться, ведь лучше, когда есть достойный соперник и гонка за титул. В предыдущие сезоны «Зенит» был явным лидером, а в этом – не всё очевидно. Думаю, что последующая гонка за чемпионство в РПЛ во многом зависит от соперников «Зенита»: если они смогут держать планку, есть вероятность очень интересной развязки сезона», — сказал Лодыгин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, «Зенит» в данный момент занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые набрали 36 очков за 18 матчей. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 38 очков после аналогичного количества игр.