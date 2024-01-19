Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гвинея — Гамбия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тихонов назвал команды, которые выделяются в Первой лиге на фоне остальных

Тихонов назвал команды, которые выделяются в Первой лиге на фоне остальных
Аудио-версия:
Комментарии

Новый главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов поделился мыслями о лучших командах Первой лиги. По словам специалиста, во втором по силе российском дивизионе выделяются подмосковные «Химки» и «Акрон» из Тольятти.

«Лигу знаю. В ней много футболистов, которые играли в РПЛ, это говорит об опыте и мастерстве — имею в виду команды, которые вылетели из Премьер-Лиги. Лучшая команда лиги? «Химки», «Акрон» выделяются», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

Ранее стало известно о том, что Андрей Тихонов продолжит карьеру в Первой лиге. Российский специалист возглавил красноярский «Енисей». Он заключил трудовое соглашение с командой на два с половиной года.

Напомним, в настоящий момент лидером Первой лиги является махачкалинское «Динамо» – на его счету 37 очков. «Химки» с 36 очками идут вторыми, а «Акрон» с 36 очками пребывает на третьем месте. «Енисей» идёт 10-м – он заработал 24 очка.

Материалы по теме
Будущее футбола в России: как появляются Тюкавин, Пиняев и другие новые звёзды
Будущее футбола в России: как появляются Тюкавин, Пиняев и другие новые звёзды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android