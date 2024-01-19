Стало известно, завершил ли карьеру экс-защитник ЦСКА Щенников

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Георгий Щенников не завершил свою профессиональную карьеру. Об этом сообщил агент игрока Сергей Пушкин. По его словам, Щенников по-прежнему тренируется и изучает различные варианты продолжения карьеры.

«Георгий отлично себя чувствует, он не прекращал тренировок. Готовится индивидуально, поддерживает форму. Мы рассматриваем разные предложения. Могу сказать, что бутсы на гвоздь Щенников вешать не собирается», — приводит слова Сергея Пушкина «РБ Спорт».

Щенникову в настоящий момент времени 32 года. Он является свободным агентом. Предыдущий клуб Георгия – московский ЦСКА. Стан армейцев российский футболист покинул в июле 2023 года. С тех пор он находится без команды.

Напомним, Георгий Щенников является воспитанником московского ЦСКА. В составе армейцев он в общей сложности провёл 367 матчей, отметился 10 забитыми мячами и завоевал вместе с ними 11 трофеев. Щенников является трёхкратным чемпионом России по футболу.