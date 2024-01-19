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«Интер» — «Лацио»: стартовые составы команд на матч 1/2 финала Суперкубка Италии

«Интер» — «Лацио»: стартовые составы команд на матч 1/2 финала Суперкубка Италии
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В матче 1/2 финала Суперкубка Италии встретятся миланский «Интер» и римский «Лацио». Команды будут играть на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Маттео Маркетти. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Суперкубок Италии . 1/2 финала
19 января 2024, пятница. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Лацио
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Интер»: Зоммер, Павар, Ачерби, Бастони, Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес.

«Лацио»: Проведель, Лаццари, Хила, Романьоли, Марушич, Гендузи, Ровелла, Весино, Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи.

В другой полуфинальной паре «Наполи» разгромил «Фиорентину» со счётом 3:0. Встреча состоялась вчера, 18 января. Финальный матч пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в среду, 24 января.

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