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«Аль-Иттифак» Джеррарда в скором времени может усилить игрок «Аль-Насра»

«Аль-Иттифак» Джеррарда в скором времени может усилить игрок «Аль-Насра»
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Саудовский «Аль-Наср» заключил устное соглашение с конкурентом по чемпионату «Аль-Иттифаком» о передаче в аренду центрального полузащитника Секо Фофана. Об этом сообщает журналист Санти Ауна в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство «Аль-Насра» заинтересовано в том, чтобы отдать Фофана в аренду, поскольку желает вернуть в состав ранее травмированного колумбийского вратаря Давида Оспину. На текущий момент клуб не может сделать это из-за действующего в чемпионате Саудовской Аравии лимита на легионеров.

Подчёркивается, что окончательное решение будет зависеть от самого футболиста.

Напомним, в нынешнем сезоне полузащитник «Аль-Насра» принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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