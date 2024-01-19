Кубок Азии, 19 января: результаты игрового дня
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Сегодня, 19 января, состоялись три матча 2-го тура группового этапа Кубка Азии. Предлагаем вам ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня.
19 января, результаты игрового дня:
Группа С:
Гонконг — Иран — 0:1.
Группа В:
Ирак — Япония — 2:1;
Вьетнам — Индонезия — 0:1.
Кубок Азии . Группа C. 2-й тур
19 января 2024, пятница. 20:30 МСК
Гонконг
Окончен
0 : 1
Иран
0:1 Ghayedi – 24'
Кубок Азии . Группа D. 2-й тур
19 января 2024, пятница. 14:30 МСК
Ирак
Окончен
2 : 1
Япония
1:0 Хуссейн – 5' 2:0 Хуссейн – 45+4' 2:1 Эндо – 90+3'
Кубок Азии . Группа D. 2-й тур
19 января 2024, пятница. 17:30 МСК
Вьетнам
Окончен
0 : 1
Индонезия
0:1 Бахар – 42'
Удаления: Le – 90+1' / нет
Завтра, 20 января, пройдут очередные матчи 2-го тура группового этапа Кубка Азии. Иордания сыграет с Южной Кореей, а Бахрен — с Малайзией.
Напомним, турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который проходил в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Наибольшее количество побед в Кубке Азии в активе сборной Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.
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