Кубок Азии, 19 января: результаты игрового дня

Сегодня, 19 января, состоялись три матча 2-го тура группового этапа Кубка Азии. Предлагаем вам ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня.

19 января, результаты игрового дня:

Группа С:

Гонконг — Иран — 0:1.

Группа В:

Ирак — Япония — 2:1;

Вьетнам — Индонезия — 0:1.

Завтра, 20 января, пройдут очередные матчи 2-го тура группового этапа Кубка Азии. Иордания сыграет с Южной Кореей, а Бахрен — с Малайзией.

Напомним, турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который проходил в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Наибольшее количество побед в Кубке Азии в активе сборной Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.