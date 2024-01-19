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Кубок Азии, 19 января: результаты игрового дня

Кубок Азии, 19 января: результаты игрового дня
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Сегодня, 19 января, состоялись три матча 2-го тура группового этапа Кубка Азии. Предлагаем вам ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня.

19 января, результаты игрового дня:

Группа С:

Гонконг — Иран — 0:1.

Группа В:

Ирак — Япония — 2:1;

Вьетнам — Индонезия — 0:1.

Кубок Азии . Группа C. 2-й тур
19 января 2024, пятница. 20:30 МСК
Гонконг
Окончен
0 : 1
Иран
0:1 Ghayedi – 24'    
Кубок Азии . Группа D. 2-й тур
19 января 2024, пятница. 14:30 МСК
Ирак
Окончен
2 : 1
Япония
1:0 Хуссейн – 5'     2:0 Хуссейн – 45+4'     2:1 Эндо – 90+3'    
Кубок Азии . Группа D. 2-й тур
19 января 2024, пятница. 17:30 МСК
Вьетнам
Окончен
0 : 1
Индонезия
0:1 Бахар – 42'    
Удаления: Le – 90+1' / нет

Завтра, 20 января, пройдут очередные матчи 2-го тура группового этапа Кубка Азии. Иордания сыграет с Южной Кореей, а Бахрен — с Малайзией.

Напомним, турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который проходил в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Наибольшее количество побед в Кубке Азии в активе сборной Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.

Календарь Кубка Азии
Турнирная таблица Кубка Азии
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