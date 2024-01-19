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«Кастельон» из третьего дивизиона чемпионата Испании объявил о трансфере Никиты Иосифова

«Кастельон» из третьего дивизиона чемпионата Испании объявил о трансфере Никиты Иосифова
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«Кастельон» из третьего дивизиона чемпионата Испании объявил о трансфере российского вингера Никиты Иосифова. Об этом сообщает официальный аккаунт клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Фото: Официальный аккаунт ФК «Кастельон» в соцсети Х (ранее Twitter)

Футболист перешёл в команду из другого испанского клуба – «Мирандеса». Трудовое соглашение рассчитано до июня 2025 года.

Напомним, 22-летний Иосифов оказался в Испании летом 2021 года, перейдя из структуры московского «Локомотива» в «Вильярреал». В сезоне-2022/2023 полузащитник принял участие в 13 матчах во втором по силе дивизионе Испании, забив один гол. Соглашение между сторонами было рассчитано до лета 2026 года, но «Вильярреал» объявил о досрочном уходе россиянина.

В текущем сезоне Никита принял участие в восьми матчах «Мирандеса», но не сумел отметиться результативными действиями.

«Кастельон» занимает первое место в третьем дивизионе чемпионата Испании.

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