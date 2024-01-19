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Российский футболист Никита Иосифов может перейти в испанский клуб «Кастельон»

Россиянин Никита Иосифов может перейти в испанский «Кастельон»
Никита Иосифов
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Бывший полузащитник московского «Локомотива» и «Вильярреала» Никита Иосифов, ныне выступающий за «Мирандес», может перейти в «Кастельон» из третьего дивизиона. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, переговоры находятся в продвинутой стадии. Сообщается, что в переходе заинтересованы оба клуба и сам футболист.

Напомним, 22-летний Иосифов оказался в Испании летом 2021 года, перейдя из структуры московского «Локомотива» в «Вильярреал». В сезоне-2022/2023 полузащитник принял участие в 13 матчах во втором по силе дивизионе Испании, забив один гол. Соглашение между сторонами было рассчитано до лета 2026 года, но «Вильярреал» объявил о досрочном уходе россиянина.

В текущем сезоне Никита принял участие в восьми матчах «Мирандеса», но не сумел отметиться результативными действиями. Действующий контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2025 года.

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