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Кубок африканских наций, 19 января: результаты игрового дня

Кубок африканских наций, 19 января: результаты игрового дня
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В пятницу, 19 января, прошли три матча 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня.

Группа B

Кабо-Верде — Мозамбик — 3:0.

Группа C

Сенегал — Камерун — 3:1.

Гвинея — Гамбия — 1:0.

Кубок африканских наций . Группа B. 2-й тур
19 января 2024, пятница. 17:00 МСК
Кабо-Верде
Окончен
3 : 0
Мозамбик
1:0 Бебе – 32'     2:0 Мендеш – 51'     3:0 Ленини – 69'    
Кубок африканских наций . Группа C. 2-й тур
19 января 2024, пятница. 20:00 МСК
Сенегал
Окончен
3 : 1
Камерун
1:0 Сарр – 16'     2:0 Диалло – 71'     2:1 Кастеллетто – 83'     3:1 Мане – 90+5'    
Кубок африканских наций . Группа C. 2-й тур
19 января 2024, пятница. 23:00 МСК
Гвинея
Окончен
1 : 0
Гамбия
1:0 Камара – 69'    

20 января на турнире запланировано три матча: Марокко — ДР Конго, Замбия — Танзания и ЮАР — Намибия.

Напомним, последний раз Кубок африканских наций проходил в 2022 году. Тогда победителем турнира стала национальная команда Сенегала, которая в финальном матче обыграла сборную Египта в серии послематчевых пенальти (0:0, пен. 4:2).

Кубок Африки проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре. Матчи проводятся на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро).

Турнирная таблица Кубка Африки
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