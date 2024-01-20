Кубок африканских наций, 19 января: результаты игрового дня

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В пятницу, 19 января, прошли три матча 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня.

Группа B

Кабо-Верде — Мозамбик — 3:0.

Группа C

Сенегал — Камерун — 3:1.

Гвинея — Гамбия — 1:0.

20 января на турнире запланировано три матча: Марокко — ДР Конго, Замбия — Танзания и ЮАР — Намибия.

Напомним, последний раз Кубок африканских наций проходил в 2022 году. Тогда победителем турнира стала национальная команда Сенегала, которая в финальном матче обыграла сборную Египта в серии послематчевых пенальти (0:0, пен. 4:2).

Кубок Африки проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре. Матчи проводятся на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро).