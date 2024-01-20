«Алавес» с минимальным счётом обыграл «Кадис» в матче Ла Лиги
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Завершился матч 21-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Алавес» и «Кадис». Команды играли на стадионе «Мендисорроса» в Витории (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Муньисом Руисом. «Алавес» одержал победу с минимальным счётом 1:0.
Победу «Алавесу» принёс нападающий Луис Риоха, который реализовал пенальти на 51-й минуте. Этот гол остался единственным во встрече.
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
«Алавес» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2023/2024. Команда набрала 23 очка после 21 матча. «Кадис» находится на 18-й строчке, заработав 15 очков. Турнирную таблицу Примеры возглавляет «Жирона», у которой 49 очков.
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