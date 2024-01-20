«Лион» в большинстве обыграл «Бержерак» в 1/16 финала Кубка Франции
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19 января состоялся матч 1/16 финала Кубка Франции по футболу между «Бержераком» и «Лионом». Встреча прошла в Бержераке на арене «Стад де Кампреаль». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 37-й минуте Малик Фофана открыл счёт в матче и вывел «Лион» вперёд. Хозяева отыгрались ещё до перерыва — в их составе в компенсированное к первому тайму время отличился Ромен Эскарпи. На 78-й минуте Максанс Какере установил окончательные цифры на табло и принёс «Лиону» победу.
Отметим, что на 65-й минуте в составе «Бержерака» красную карточку получил Кристьян Жибоао.
Таким образом, «Бержерак» вылетел из турнира. «Лион», в свою очередь, вышел в 1/8 финала Кубка Франции по футболу, где его соперник определится позже.
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