Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гвинея — Гамбия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лион» в большинстве обыграл «Бержерак» в 1/16 финала Кубка Франции

«Лион» в большинстве обыграл «Бержерак» в 1/16 финала Кубка Франции
Комментарии

19 января состоялся матч 1/16 финала Кубка Франции по футболу между «Бержераком» и «Лионом». Встреча прошла в Бержераке на арене «Стад де Кампреаль». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 37-й минуте Малик Фофана открыл счёт в матче и вывел «Лион» вперёд. Хозяева отыгрались ещё до перерыва — в их составе в компенсированное к первому тайму время отличился Ромен Эскарпи. На 78-й минуте Максанс Какере установил окончательные цифры на табло и принёс «Лиону» победу.

Отметим, что на 65-й минуте в составе «Бержерака» красную карточку получил Кристьян Жибоао.

Таким образом, «Бержерак» вылетел из турнира. «Лион», в свою очередь, вышел в 1/8 финала Кубка Франции по футболу, где его соперник определится позже.

Кубок Франции . 1/16 финала
19 января 2024, пятница. 22:45 МСК
Бержерак
Бержерак
Окончен
1 : 2
Лион
Лион
0:1 Фофана – 37'     1:1 Эскарпи – 45+1'     1:2 Какере – 78'    
Удаления: Жибоао – 65' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android