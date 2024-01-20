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Тренер «Интера» Индзаги — о матче с «Лацио»: мы забили слишком мало голов до перерыва

Тренер «Интера» Индзаги — о матче с «Лацио»: мы забили слишком мало голов до перерыва
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мнением о минувшем матче 1/2 финала Суперкубка Италии, в котором миланский клуб разгромил «Лацио» со счётом 3:0.

Суперкубок Италии . 1/2 финала
19 января 2024, пятница. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 0
Лацио
Рим
1:0 Тюрам – 17'     2:0 Чалханоглу – 50'     3:0 Фраттези – 87'    

«Парни выступили очень хорошо, мы провели отличную игру, сразу же нашли правильный подход. Теперь, когда мы вошли в финал, нам необходимо восстановить силы в течение двух дней, поскольку матч с «Наполи» будет тяжёлым. Мы никогда раньше не играли в таком формате, но сейчас футбол таков, и мы должны адаптироваться к нему.

Я поздравил ребят после игры, так как мне действительно понравилось наблюдать за ними. Единственный минус нашей игры в этом матче — это то, что к перерыву мы забили всего один гол, учитывая всё, что мы сделали в первом тайме. Но в итоге смогли выиграть со счётом 3:0, поэтому я доволен», — приводит слова Индзаги Sport Mediaset.

Напомним, в финале Суперкубка Италии «Интер» сыграет с «Наполи». Финальный матч пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в среду, 24 января.

Турнирная сетка Суперкубка Италии
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