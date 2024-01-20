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Стало известно имя лучшего футболиста США 2023 года

Стало известно имя лучшего футболиста США 2023 года
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Лучшим футболистом 2023 года в США признан вингер «Милана» Кристиан Пулишич, сообщает сайт Федерации футбола США.

Пулишич стал победителем этой премии в четвёртый раз. Он занимает первое место по этому показателю вместе с Лэндоном Донованом.

Кристиан до этого побеждал в 2017, 2019 и 2021 годах. По три победы имеют Клинт Демпси и Кейси Келлер.

В 2023 году Пулишич вместе со сборной США выиграл Лигу наций КОНКАКАФ. Его признали лучшим игроком турнира.

В нынешнем сезоне Кристиан Пулишич провёл 18 матчей в рамках чемпионата Италии, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач. К «россонери» американец присоединился прошлым летом. В недавнем интервью Кристиан признался, что хотел бы однажды попробовать свои силы в МЛС.

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