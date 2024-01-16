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Игрок «Милана» Пулишич: под занавес своей карьеры я хочу поиграть в МЛС

Игрок «Милана» Пулишич: под занавес своей карьеры я хочу поиграть в МЛС
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Вингер итальянского «Милана» и сборной США Кристиан Пулишич признался, что хотел бы однажды попробовать свои силы в МЛС.

«Я ещё не стар (Пулишичу 25 лет. — Прим. «Чемпионата»), надеюсь, впереди у меня несколько отличных лет в Европе. Мне нравится здесь, поэтому сейчас об МЛС я не думаю. Потом? Да, возможно, ближе к концу карьеры. Футбол в США стал другим. На клубном уровне теперь там играют такие футболисты, как Месси. Вокруг футбола всегда так много шума, и, полагаю, в ближайшие годы он будет только усиливаться», — приводит слова Пулишича The Athletic.

В нынешнем сезоне Кристиан Пулишич провёл 18 матчей в рамках чемпионата Италии, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач. К «россонери» американец присоединился прошлым летом.

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