В Испании назвали главную причину интереса «Кадиса» к наставнику «Спартака» Абаскалю

Испанский «Кадис», выступающий в Ла Лиге, заинтересован в услугах главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля. Издание ElDesmarque назвало главную причину интереса клуба к тренеру.
По сведениям источника, руководство «Кадиса» желает найти немедленную замену в случае увольнения нынешнего главного тренера Серхио Гонсалеса. Правление испанского клуба считает, что команду должен возглавить отечественный специалист, знающий систему изнутри, чтобы время, которое потребуется новому тренеру на вливание в команду, было минимальным.
Напомним, Абаскаль длительное время работал у себя на родине – в Испании. В сезоне-2018/2019 занимал должность заместителя технического секретаря в «Кадисе». Таким образом, специалист уже имеет опыт работы в клубе.
После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 30 очков и расположился на пятой строчке.