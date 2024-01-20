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В Испании назвали главную причину интереса «Кадиса» к наставнику «Спартака» Абаскалю

Испанский «Кадис», выступающий в Ла Лиге, заинтересован в услугах главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля. Издание ElDesmarque назвало главную причину интереса клуба к тренеру.

По сведениям источника, руководство «Кадиса» желает найти немедленную замену в случае увольнения нынешнего главного тренера Серхио Гонсалеса. Правление испанского клуба считает, что команду должен возглавить отечественный специалист, знающий систему изнутри, чтобы время, которое потребуется новому тренеру на вливание в команду, было минимальным.

Напомним, Абаскаль длительное время работал у себя на родине – в Испании. В сезоне-2018/2019 занимал должность заместителя технического секретаря в «Кадисе». Таким образом, специалист уже имеет опыт работы в клубе.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 30 очков и расположился на пятой строчке.