Кубок африканских наций, 20 января: расписание игрового дня

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 20 января, в Кубке африканских наций состоится три матча 2-го тура группового этапа. Предлагаем вашему вниманию полное расписание матчей игрового дня. Все игры в прямом эфире покажет Оkkо.

20 января, расписание матчей игрового дня

Группа D:

Алжир — Буркина-Фасо — 17:00 мск;

Мавритания — Ангола — 20:00 мск.

Группа Е:

Тунис — Мали — 23:00 мск.

Вчера, 19 января, на турнире было сыграно три встречи. Сборная Кабо-Верде разгромила Мозамбик (3:0), Сенегал уверенно переиграл Камерун (3:1), а Гвинея с минимальным счётом обыграла Гамбию.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта (7).