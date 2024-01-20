Тренер «Кадиса», место которого может занять Абаскаль из «Спартака», попрощался с командой

Главный тренер «Кадиса» Серхио Гонсалес неофициально попрощался с командой на пресс-конференции после поражения в матче 21-го тура Ла Лиги с «Алавесом» (0:1). Ранее стало известно, что испанский клуб заинтересован в услугах главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Спасибо футболистам за это время. Мы знали, что сегодня был во многом определяющий матч, что это была наша возможность, но у нас не получилось. Мы должны это принять и просто поблагодарить ребят за то, что мы с ними прошли вместе эти два года.

Я всегда честно обо всём говорил президенту клуба. Игроки нас поддерживают, но реальность такова, что мы не получаем нужных результатов, мы не находим путь, решения, базовые вещи, которые мы освоили, не работают должным образом. Эта ситуация нас очень ранит, и я не сомневаюсь в желании, в страсти футболистов, но это чувство слабости во многих моментах обходится нам слишком дорого. В конце игры я поблагодарил всех игроков, одного за другим, и этот момент крайне непрост для нас всех.

Для Ла Лиги: Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

Я облажался, серия очень негативная, мы не находим ни сил, ни эмоций, чтобы наслаждаться футболом. Думаю, мы закончили первый тайм с хорошими ощущениями, но мы завершили матч с иными чувствами — ведь в итоге ничего не получилось. Гол нам очень навредил, мы старались, но попытка сыграть на ноль не сработала и пропущенный гол сломал команду эмоционально. Когда в коллективе всё нормально, гол обычно не так сильно влияет на вас, но в нашем случае всё произошло не так, как должно было бы быть», — приводит слова Гонсалеса телеграм-канал «Спартак Информ».

Напомним, после 21 тура испанской Примеры «Кадис» набрал 15 очков и расположился на 18-й строчке. В последних пяти турах Ла Лиги подопечные Гонсалеса не одержали ни одной победы — три ничейных результата и два поражения.