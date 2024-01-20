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Умяров: и без видео с Медведевым стимул «Спартака» на матчи с «Зенитом» безоговорочный

Умяров: и без видео с Медведевым стимул «Спартака» на матчи с «Зенитом» безоговорочный
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров отреагировал на видео с председателем правления санкт-петербургского «Зенита» Александром Медведевым. Напомним, Медведев в диалоге с Клаудиньо обыграл известную оскорбительную кричалку футбольных болельщиков про московский «Спартак».

«Что касается первой игры с «Зенитом», у нас почти всегда нет времени на раскачку. Когда проходишь такие длинные сборы, изначально готовишься как минимум к одному сопернику. Сейчас это чуть ответственнее, это «Зенит», это принципиально. Не скажу, что что-то сильно поменяется в плане нашей головы и настроя.

Думаю, что и без видео с Медведевым стимул на матчи с «Зенитом» безоговорочный. Никаких эмоций не вызвало видео. Понятно, неприятно, но не больше», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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