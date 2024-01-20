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Эмерик Лапорт объяснил, почему он не смог продолжить выступать за «Манчестер Сити»

Эмерик Лапорт объяснил, почему он не смог продолжить выступать за «Манчестер Сити»
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Центральный защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт рассказал о причинах своего ухода из «Манчестер Сити», за который он выступал до перехода в саудовский клуб минувшим летом.

«Думаю, что всё дело в моих травмах. По этой причине клуб начал подписывать контракты с другими центральными защитниками. Когда вы за большие деньги подписываете новых игроков, вы не можете сохранить место на поле для футболиста, который доставил много хлопот из-за своих травм. Клуб видел это таким образом и предпочёл сделать ставку на других. Очевидно, если бы не мои физические проблемы, всё было бы иначе», — приводит слова Лапорта AS.

Напомним, испанский защитник выступал в составе «Манчестер Сити» с 2018 по 2023 год. За этот период он получил девять повреждений. В сезоне-2019/2020 Лапорт получил травму колена, из-за которой выбыл на 144 дня. Также за этот период 29-летний защитник принял участие в 180 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами.

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