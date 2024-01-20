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«Обещают, но не делают». Эмерик Лапорт раскритиковал чемпионат Саудовской Аравии

«Обещают, но не делают». Эмерик Лапорт раскритиковал чемпионат Саудовской Аравии
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Защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт подверг критике уровень профессионализма в саудовской Про-Лиге.

«Есть большая разница с Европой. Здесь нам не предоставили слишком много возможностей. На самом деле, здесь есть много недовольных игроков, но это хорошо, потому что мы продолжаем улучшать это каждый день. Возможно, в будущем ситуация немного улучшится. Сейчас для них является чем-то новым, что за их клубы выступают европейские игроки с большим послужным списком. Может быть, пока они просто не привыкли к этому и должны адаптироваться.

Здесь есть недочёты во всех смыслах, это же касается и повседневной жизни. Они ко всему относятся легкомысленно. Требования, которые вы предъявляете, их не волнуют. Они играют по своим правилам. Вы договариваетесь об одном, а потом они не выполняют обещанное, хотя контракт уже подписан. Они ссорятся с тобой. Это проблема, которой не существует в Европе», — приводит слова Лапорты AS.

Напомним, Лапорт перешёл в «Аль-Наср» минувшим летом. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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