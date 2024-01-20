Георгий Джикия посетил школу-интернат в Тульской области

18 января капитан московского «Спартака» Георгий Джикия побывал в Киреевской школе-интернате под Тулой, воспитанники которой уже пятый год принимают участие в турнире «Игра твоей мечты».

В течение дня Георгий играл в футбол и настольный теннис с детьми, отвечал на вопросы и делился советами, а также провёл мастер-класс.

В завершение встречи воспитанникам подарили новогодние подарки и спортивную экипировку для футзала.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Георгий Джикия провёл шесть матчей. Также на счету защитника три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей.