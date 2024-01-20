Зиньковский: первый раз слышу, что Абаскаль — кандидат на пост главного тренера «Кадиса»

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал слухи о том, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль может возглавить «Кадис», выступающий в испанской Ла Лиге.

«Не видел новости, что Абаскаль — кандидат на пост главного тренера «Кадиса». Первый раз об этом слышу. До этого тоже были новости про «Севилью» и ещё какой-то клуб. Такое бывает как с футболистами, так и с тренерами. Пишут, что кого-то могут забрать или пригласить», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее появилась информация, что Абаскаль рассматривается в качестве одного из основных кандидатов на пост главного тренера испанской команды. Его главным конкурентом является аргентинский специалист Эдуардо Бериццо.

Абаскаль тренирует «Спартак» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.