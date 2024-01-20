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«Локомотив» победил саудовский «Аль-Охдуда» в первом матче на сборах

«Локомотив» выиграл у саудовского «Аль-Охдуда» в первом матче на сборах
Локомотив — Аль-Охдуд
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Завершился контрольный матч, в котором встречались московский «Локомотив» и саудовский «Аль-Охдуд». Команды играли в Абу-Даби (ОАЭ). «Локомотив» одержал победу со счётом 2:0. Игру транслировал Okko.

На 50-й минуте отличился нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели. На 68-й минуте второй мяч железнодорожников забил полузащитник Алексей Батраков.

«Аль-Охдуд» находится на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда набрала 20 очков за 19 матчей.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», который заработал 38 очков. В первом туре после возобновления сезона «Локомотив» на выезде встретится с московским «Динамо» в начале марта.

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