В «Сочи» подтвердили, что Кристиан Нобоа не тренируется с командой

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил информацию о том, что полузащитник Кристиан Нобоа не тренируется с командой.

«Действительно, Кристиан Нобоа пока не тренируется с командой. Сейчас рано говорить о его возможном уходе из «Сочи». Если что-то будет, то мы объявим», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что 38-летний Кристиан Нобоа находится в расположении клуба, но не участвует в тренировочных занятиях, потому что принимает решение по своему будущему. Отмечалось, что у полузащитника есть предложение от «Эмелека».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Нобоа провёл 11 матчей, в которых забил два мяча и оформил одну результативную передачу. Также на его счету три игры и один гол в Фонбет Кубке России.