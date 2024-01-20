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Червиченко: никакой «Кадис» не способен платить Абаскалю, сколько платят в «Спартаке»

Червиченко: никакой «Кадис» не способен платить Абаскалю, сколько платят в «Спартаке»
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в испанский клуб «Кадис».

«Первая мысль после этой новости о «Кадисе» — Тео Бонгонда же пришёл оттуда. Схема рабочая: берём игроков оттуда, ситуацию напрягаем тоже из «Кадиса». Но я бы этому всему не доверял. Как я понимаю, Абаскаль дружит с руководителем или хозяином клуба.

Футбольная жизнь вне поля — большой спектакль из различных постановок и интриг. Не уверен, что это всё имеет право на жизнь. Никакой «Кадис» не способен платить Абаскалю, сколько платят в «Спартаке», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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