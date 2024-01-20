Стало известно, какую сумму «Спартак» потребует у «Кадиса» за уход Абаскаля

Московский «Спартак» намерен потребовать у испанского «Кадиса», заинтересованного в приглашении главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, € 2 млн в качестве компенсации за уход специалиста. Об этом сообщает журналист Carrusel Deportivo Игнасио де ла Верга. Стоит отметить, что информацию о сумме отступных подтверждает и Cadena SER.

По информации источника, контракт Гильермо с красно-белыми действителен до лета 2025-го. Сообщается, что сумма отступных, прописанная в контракте Абаскаля с красно-белыми, составляет как раз € 2 млн, которые «Спартак» и намерен потребовать у «Кадиса» в случае ухода Гильермо. Отмечается, что переговоры между сторонами продолжаются, так как руководство «Кадиса» не настроено выплачивать вышеуказанную сумму. Также сообщается, что главный конкурент Абаскаля, Эдуардо Бериццо, вряд ли возглавит испанский клуб.

Стоит отметить, что сегодня, 20 января, «Кадис» объявил об отставке главного тренера Серхио Гонсалеса.

Абаскаль тренирует «Спартак» с лета 2022 года. Контракт Гильермо с красно-белыми действителен до лета 2025-го. В этом сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.