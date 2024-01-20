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«Боруссия» Д разгромила «Кёльн» в выездном матче Бундеслиги

«Боруссия» Д разгромила «Кёльн» в выездном матче Бундеслиги
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Завершился матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Кёльн» и дортмундская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Шлагером. «Боруссия» одержала победу со счётом 4:0.

На 12-й минуте отличился нападающий «Боруссии» Дониэлл Мален. Его ассистентом выступил Юлиан Брандт. На 58-й минуте нападающий Никлас Фюллькруг удвоил преимущество гостей, реализовав пенальти. Через три минуты Дониэлл Мален оформил дубль. На 90+2-й минуте нападающий Юссуфа Мукоко установил окончательный счёт — 4:0.

«Боруссия» Д занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 33 очка после 18 матчей. «Кёльн» находится на 17-й строчке, заработав 11 очков. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (45).

Германия - Бундеслига . 18-й тур
20 января 2024, суббота. 17:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
0 : 4
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Мален – 12'     0:2 Фюллькруг – 58'     0:3 Мален – 61'     0:4 Мукоко – 90+2'    
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