«Боруссия» Д разгромила «Кёльн» в выездном матче Бундеслиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Кёльн» и дортмундская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Шлагером. «Боруссия» одержала победу со счётом 4:0.

На 12-й минуте отличился нападающий «Боруссии» Дониэлл Мален. Его ассистентом выступил Юлиан Брандт. На 58-й минуте нападающий Никлас Фюллькруг удвоил преимущество гостей, реализовав пенальти. Через три минуты Дониэлл Мален оформил дубль. На 90+2-й минуте нападающий Юссуфа Мукоко установил окончательный счёт — 4:0.

«Боруссия» Д занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 33 очка после 18 матчей. «Кёльн» находится на 17-й строчке, заработав 11 очков. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (45).