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Гильермо Абаскаль станет главным тренером «Кадиса» — COPE Cadiz

Гильермо Абаскаль станет главным тренером «Кадиса» — COPE Cadiz
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль возглавит испанский «Кадис». Об этом сообщает журналист испанского издания COPE Cadiz Рубен Лопес в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, именно испанский специалист, возглавляющий московский «Спартак», будет следующим главным тренером «Кадиса».

Важно отметить, что ранее появилась информация, что Гильермо Абаскаль не станет главным тренером испанского «Кадиса». Эту информацию подтвердили и источники «Чемпионата». Сообщалось, что предложения от «Кадиса» испанский специалист не получал и не собирается уходить из «Спартака».

Абаскаль тренирует «Спартак» с лета 2022 года. В этом сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.

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Источник: Абаскаль не уйдёт из «Спартака» в «Кадис», у него нет предложения от клуба
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