Кубок Азии, 20 января: результаты игрового дня

Сегодня, 20 января, состоялось два матча 2-го тура группового этапа Кубка Азии. Предлагаем вашему вниманию результаты прошедшего игрового дня.

20 января, результаты игрового дня:

Группа E:

Иордания – Южная корея – 2:2.

Бахрейн – Малайзия – 1:0.

Завтра, 21 января, в матчах 2-го тура группового этапа Кубка Азии сыграют команды по группе F: Оман – Таиланд и Кыргызстан – Саудовская Аравия.

Напомним, данный турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который проходил в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Наибольшее количество побед в Кубке Азии в своём активе имеет сборная Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.