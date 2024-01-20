Кубок Азии, 20 января: результаты игрового дня
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Сегодня, 20 января, состоялось два матча 2-го тура группового этапа Кубка Азии. Предлагаем вашему вниманию результаты прошедшего игрового дня.
20 января, результаты игрового дня:
Группа E:
Иордания – Южная корея – 2:2.
Бахрейн – Малайзия – 1:0.
Кубок Азии . Группа E. 2-й тур
20 января 2024, суббота. 14:30 МСК
Иордания
Окончен
2 : 2
Южная Корея
0:1 Мин – 9' 1:1 У – 37' 2:1 Аль-Наймат – 45+6' 2:2 Аль-Араб – 90+1'
Кубок Азии . Группа E. 2-й тур
20 января 2024, суббота. 17:30 МСК
Бахрейн
Окончен
1 : 0
Малайзия
1:0 Мадан – 90+6'
Завтра, 21 января, в матчах 2-го тура группового этапа Кубка Азии сыграют команды по группе F: Оман – Таиланд и Кыргызстан – Саудовская Аравия.
Напомним, данный турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который проходил в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Наибольшее количество побед в Кубке Азии в своём активе имеет сборная Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.
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