Агент Роналдо рассказал, как проходит адаптация футболиста в «Ростове»

Футбольный агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы новичка «Ростова», полузащитника Роналдо, рассказал, как проходит адаптация его клиента в стане «южан».

«Как Роналдо проходит адаптацию в «Ростове»? Все идет хорошо, слава богу. С ним общался Валерий Карпин? Когда тренеру это нужно, он разговаривает с Роналдо. Как он чувствует себя в коллективе? Очень счастлив. Когда увидим Роналдо на поле? Я верю, что в следующей игре», — приводит слова Гранхи «РБ Спорт».

Напомним, 23-летний Роналдо перешёл в «Ростов» 12 января. Последние полтора года он выступал за болгарский «Левски». В нынешнем сезоне бразильский нападающий провёл 25 матчей, в которых забил семь мячей и оформил одну голевую передачу.

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков.