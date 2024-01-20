Как вы относитесь к медиафутболу?

Медиафутбол — одно из самых противоречивых явлений в российском спорте за последние годы. Кто-то считает его безобидным развлечением и крутым инструментом для популяризации футбола, другие ненавидят его за новомодные правила и обилие скандалов.

А как вы относитесь к медиафутболу?

В сезоне‑2022/2023 любительские клубы впервые получили возможность выступить в ФОНБЕТ Кубке России. «Амкал» сразу же смог пройти два этапа отборочного раунда Пути регионов. В розыгрыше Кубка России сезона‑2023/2024 «Амкал» преодолел первый раунд Пути регионов, проиграв во втором раунде в серии пенальти «Текстильщику» (0:0, 3:4 — пен.).

Напомним, победителем четвёртого и последнего на данный момент сезона Медиалиги стал «Титан». В финальном матче четвёртого сезона Медиалиги встречались «БроукБойз» и «Титан». Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. «Титан» одержал победу в серии послематчевых буллиталити (1:1 (по пен. 4:3).