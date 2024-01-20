Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тунис — Мали. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Как вы относитесь к медиафутболу?

Как вы относитесь к медиафутболу?
Аудио-версия:
Комментарии

Медиафутбол — одно из самых противоречивых явлений в российском спорте за последние годы. Кто-то считает его безобидным развлечением и крутым инструментом для популяризации футбола, другие ненавидят его за новомодные правила и обилие скандалов.

А как вы относитесь к медиафутболу?

В сезоне‑2022/2023 любительские клубы впервые получили возможность выступить в ФОНБЕТ Кубке России. «Амкал» сразу же смог пройти два этапа отборочного раунда Пути регионов. В розыгрыше Кубка России сезона‑2023/2024 «Амкал» преодолел первый раунд Пути регионов, проиграв во втором раунде в серии пенальти «Текстильщику» (0:0, 3:4 — пен.).

Напомним, победителем четвёртого и последнего на данный момент сезона Медиалиги стал «Титан». В финальном матче четвёртого сезона Медиалиги встречались «БроукБойз» и «Титан». Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. «Титан» одержал победу в серии послематчевых буллиталити (1:1 (по пен. 4:3).

Материалы по теме
Игрок «Динамо» назвал Медиалигу «Домом-2» и нарвался на Радимова! Но Лещук неправ
Игрок «Динамо» назвал Медиалигу «Домом-2» и нарвался на Радимова! Но Лещук неправ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android