Игрок «Динамо» назвал Медиалигу «Домом-2» и нарвался на Радимова! Но Лещук неправ

Медиафутбол — одно из самых противоречивых явлений в российском спорте за последние годы. Кто-то считает его безобидным развлечением и крутым инструментом для популяризации футбола. Другие ненавидят его за новомодные правила и обилие скандалов. Главное — Медиалига порождает резонанс и зрелищные дебаты. Например, недавно в соцсетях зарубились вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук и известный в прошлом футболист Владислав Радимов, который сейчас возглавляет медиаклуб «Чисто Питер».

Конфликт начался со слов Лещука о том, что медиафутбол умирает и напоминает ему «Дом-2»: мол, всё ради хайпа и скандалов.

Игорь Лещук вратарь московского «Динамо» «Медиафутбол потихоньку умирает. Ажиотаж пропал, который был в прошлом году. Про «Амкал» и 2DROTS будут говорить больше, а остальные команды не настолько интересны. Ради чего смотреть медиафутбол? Как они выбегают на поле? На хайп? Я люблю футбол за эмоции на поле, за голы, мастерство, а в медиафутболе больше скандалов — это неинтересно, это не про спорт. Был «Дом-2» — там тоже скандалы были, как в медиафутболе, его можно было смотреть».

Радимов, который никогда не стеснялся острых высказываний, в ответ жёстко прошёлся по Игорю. Он напомнил ему о статусе вечно запасного вратаря, о семейных скандалах и о взаимодействии с тем самым ненавистным медийным футболом.

«Игорь Лещук, который к 28 годам провёл 28 матчей в РПЛ, внезапно решил рассказать про медиафутбол. Якобы много хайпа и скандалов там, — написал Радимов. — Это рассказывает человек, который плевал в спину ушедшему тренеру и подлизывался к новому? Тот, кто после матча с «Амкалом» ради хайпа кидал торт в лицо Егора Крида? Но самое смешное, что про скандальность Медиалиги рассуждает тот, кто весной попадал в ленты новостей исключительно из-за скандалов в семье?»

Владислав Радимов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Казалось, что Радимов отстоял честь медиафутбола, и на этом баттл окончен. Но Лещук не остановился и пришёл в комментарии под публикацию обидчика. Вратарь «Динамо» призвал перестать хайпиться на его имени и напомнил Радимову о его «скелетах в шкафу».

«Владислав, вы не устали мне столько внимания уделять? Тренируйте ребят играть в футбол, у вас это вроде неплохо получалось как у игрока. А то вы хотите хайп на моей фамилии собрать, хотя в вашем шкафу были ситуации похлеще моих: и семейные, и про критику тренера».

В ответ на это тренер «Чисто Питера» выкатил новый большой пост, где ещё более подробно разобрал личные косяки оппонента. Но, самое главное, он объяснил, почему медиафутбол не стоит считать аналогом «Дома-2».

Владислав Радимов главный тренер медиаклуба «Чисто Питер» «Мысль простая: медиафутбол — такой же срез нашей жизни и общества. Всё, что происходит в нашей жизни и в нашем футболе, происходит и в медиафутболе. Разница только в том, что тут всё прозрачно, открыто и перед камерами».

На этом словесная перепалка завершилась или как минимум была поставлена на паузу. Но она оставила открытым один важный вопрос: умирает ли медиафутбол в действительности?

Медиафутбол: умирает или живее всех живых?

Медиафутбол — это звезда, которая стремительно взошла на горизонте российского спорта. Есть мнение, что эта звезда может потухнуть так же быстро, как и загорелась. Однако на сегодняшний день разговоры о смерти медийного футбола преждевременны и безосновательны. В пользу этого можно привести пять аргументов:

Популярность и обсуждаемость медиафутбола увеличиваются. По поводу него высказываются звёзды большого футбола, которые ещё пару лет назад не знали о его существовании. Только за последние пару месяцев Медиалигу в разных контекстах обсуждали Андрей Аршавин, Сергей Семак, Валерий Карпин и другие значимые футбольные личности. Медиафутбол выходит на международный уровень: планируются зарубежные выезды российских команд и интернациональные турниры. Например, уже сейчас 2DROTS и «Амкал» участвуют в МФЛ в Казахстане, а чуть позже финалисты последних сезонов Медиалиги проведут Суперкубок в Абу-Даби. Привлекательность для спонсоров и рекламодателей растёт. Крупные букмекерские компании активно инвестируют в сотрудничество с медиаклубами и медиафутболистами. Клубы РПЛ хотят создавать свои медийные команды. «Зенит» уже создал «Чисто Питер», в Екатеринбурге появился «Уралец». Также были слухи о ЦСКА, «Динамо» и «Пари НН», но до конкретики дело пока не дошло. Медиаклубы всё чаще проводят совместные активности с командами РПЛ и выступают в Кубке России. Например, в ноябре 2023 года 2DROTS провели полноценный матч с «Динамо» и не ударили в грязь лицом.

Многие подразумевают под «смертью медийного футбола» его профессиональный вектор развития. Якобы на поле вместо блогеров и артистов стали выходить игроки с профессиональным бэкграундом. Это действительно так (Глушаков, Ещенко и Павлюченко не дадут соврать), но данный процесс правильнее называть не «смертью», а трансформацией прогресса. Раньше медийность команды напрямую зависела от личной популярности её игроков. А теперь каждый клуб — это бренд, который остаётся медийным вне зависимости от популярности выходящих на поле людей.

Медийный клуб раньше: на поле 11 известных персон, каждую из которых можно назвать обособленным брендом с личной фан-базой. Медийность команд определялась наличием в ней селебрити.

Медийный клуб сейчас: есть общий бренд — это команда. Под её эмблемой может выступать кто угодно: популярный артист или неизвестный футболист из Второй лиги. Медийность команды определяется качеством производимого контента и общим уровнем узнаваемости её бренда.

Медиафутбол можно любить или ненавидеть, но он живёт своей жизнью, которая вряд ли прекратится в ближайшие годы. Это тот случай, когда пациент скорее жив, чем мёртв. Кому-то нравится новомодное течение, а кто-то влюблён в классическую версию «игры миллионов» и со скептицизмом смотрит на дерзких выскочек из блогерского мира. А как вы относитесь к медиафутболу?

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