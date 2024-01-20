Айван Тони забил мяч в первом матче после восьмимесячной дисквалификации
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В эти минуты проходит матч 21-го тура английской Премьер-Лиги между «Брентфордом» и «Ноттингемом Форест». Встреча проводится на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом.
На 19-й минуте матча нападающий «Брентфорда» Айван Тони сделал счёт 1:1 прямым ударом со штрафного. Таким образом, он отличился в первом же матче после восьмимесячной дисквалификации. Тони был отстранён от выступлений во всех турнирах за нарушение регламента о ставках.
Права на видео принадлежат PREMIER LEAGUE. Видео можно посмотреть в телеграм-канале PRO Английский футбол.
Ранее, на 3-й минуте встречи, бразильский полузащитник «Ноттингема Форест» Данило открыл счёт.
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