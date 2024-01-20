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Айван Тони забил мяч в первом матче после восьмимесячной дисквалификации

Айван Тони забил мяч в первом матче после восьмимесячной дисквалификации
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В эти минуты проходит матч 21-го тура английской Премьер-Лиги между «Брентфордом» и «Ноттингемом Форест». Встреча проводится на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом.

На 19-й минуте матча нападающий «Брентфорда» Айван Тони сделал счёт 1:1 прямым ударом со штрафного. Таким образом, он отличился в первом же матче после восьмимесячной дисквалификации. Тони был отстранён от выступлений во всех турнирах за нарушение регламента о ставках.

Права на видео принадлежат PREMIER LEAGUE. Видео можно посмотреть в телеграм-канале PRO Английский футбол.

Ранее, на 3-й минуте встречи, бразильский полузащитник «Ноттингема Форест» Данило открыл счёт.

Англия - Премьер-лига . 21-й тур
20 января 2024, суббота. 20:30 МСК
Брентфорд
Лондон
2-й тайм
2 : 1
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Данило – 3'     1:1 Тони – 19'     2:1 Ми – 58'    
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