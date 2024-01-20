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Зелимхан Бакаев забил очень красивый гол издали за эмиратский клуб «Аль-Вахда»

Зелимхан Бакаев забил очень красивый гол издали за эмиратский клуб «Аль-Вахда»
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Футболист «Зенита» Зелимхан Бакаев, который выступает на правах аренды играет за эмиратскую «Аль-Вахду», забил красивый мяч ударом издали в товарищеском матче с египетским «Замалеком» (3:1).

Российский футболист на 72-й минуте решился на удар из-за пределов штрафной площади. Мяч полетел прямо в девятку, а вратарь даже не прыгнул. Также голами за «Аль-Вахду» отметились Салех Мансур и Халид Бутти.

Бакаев перебрался в команду из ОАЭ в сентябре и уже сыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость россиянина составляет € 2 млн. На данный момент после 12 сыгранных матчей в чемпионате ОАЭ «Аль-Вахда» находится на шестом месте с 20 очками.

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