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Болельщики «Ромы» вывесили баннеры, благодаря Жозе Моуринью за работу

Болельщики «Ромы» вывесили баннеры, благодаря Жозе Моуринью за работу
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Сегодня, 20 января, состоялся матч 21-го тура итальянской Серии А между «Ромой» и «Вероной». На этой встрече болельщики римской команды вывесили баннеры, таким образом выразив благодарность бывшему тренеру Жозе Моуринью за работу в «Роме».

«У воспоминаний нет контрактов. Вы нам подарили улыбки. За ваш „романизм“ мы будем уважать вас всегда. Спасибо, мистер!», — написано на баннерах на заглавном фото.

Напомним, в сегодняшней встрече «Рома» одержала победу со счётом 2:1. Это была первая игра команды после увольнения Моуринью. Португальский специалист был уволен 16 января после поражения от «Милана» со счётом 1:3. Тот матч состоялся 14 января. На посту главного тренера «Ромы» Жозе сменил Даниэле Де Росси.

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