Тухель рассказал, что «Бавария» находится в поисках правого защитника

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал, что клуб находится в поисках правого защитника.

«Мы ищем правого защитника. Ситуация непростая. Зимнее трансферное окно сложное. Не буду комментировать имена. Мы постараемся достичь всех наших целей. Если появится возможность, которая может нам помочь, мы ею воспользуемся. Нам нужен правильный футболист», — приводит слова Тухеля Sport.de.

Ранее сообщалось об интересе «Баварии» к таким правым защитникам, как Норди Мукиэле и Киран Триппьер. Мукиэле является игроком французского «ПСЖ», а Триппьер выступает за «Ньюкасл».

В данный момент мюнхенская команда находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Германии по футболу, завоевав 41 очко после 16 проведённых матчей.