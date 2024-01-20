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Тренер «Баварии» Тухель: будущее де Лигта? Мы рассчитываем на него

Тренер «Баварии» Тухель: будущее де Лигта? Мы рассчитываем на него
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о состоянии центрального защитника Маттейса де Лигта, получившего травму во время тренировочного сбора мюнхенцев в январе, а также поделился мыслями о будущем 24-летнего игрока в клубе.

Германия - Бундеслига . 18-й тур
21 января 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Вердер
Бремен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Он покинул сбор травмированным. Маттейс уже неоднократно получал травмы. В тот же момент были проблемы у Юпамекано и Ким Мин Джэ. Но, конечно, мы рассчитываем на него, де Лигт является нашим игроком, и он один из лучших футболистов в команде, а также прекрасный человек.

Маттейс готов к игре без каких-либо ограничений, он провёл полноценную тренировку вчера. Нет повода для беспокойства. Он сможет сыграть завтра с самого начала», — приводит слова Тухеля Sport.de.

Напомним, завтра, 21 января, «Бавария» сыграет с «Вердером» в матче 18-го тура Бундеслиги. Игра начнётся в 17:30 мск.

Ранее в СМИ появилась информация, что мюнхенцы готовы расстаться с де Лигтом, поскольку у него сложились напряжённые отношения с Тухелем.

Турнирная таблица Бундеслиги
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