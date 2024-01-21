Перерыв в матче «Бохум» — «Штутгарт» затянулся на 42 минуты

Перерыв в матче 18-го тура чемпионата Германии между «Бохумом» и «Штутгартом» продлился 42 минуты, сообщает Bild.

По данным источника, болельщики «Штутгарта» растянули баннер, которые преградил эвакуационные выходы. Арбитр встречи не начинал матч до тех пор, пока не сняли баннер, которые преграждал пути для эвакуации.

На данный момент «Бохум» после 18 сыгранных матчей чемпионата Германии располагается на 12-м месте с 20 очками. «Штутгарт», в свою очередь, после такого же количества проведённых игр, находится на третьей строчке с 34 очками.

В следующем туре чемпионата Германии «Штутгарт» встретится с «РБ Лейпциг», а «Бохум» проведёт матч с дортмундской «Боруссией». Матчи пройдут 27 и 28 января соответственно.

Драка фанатов «Айнтрахта» и «Штутгарта» с немецкой полицией