Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — ДР Конго. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Перерыв в матче «Бохум» — «Штутгарт» затянулся на 42 минуты

Перерыв в матче «Бохум» — «Штутгарт» затянулся на 42 минуты
Аудио-версия:
Комментарии

Перерыв в матче 18-го тура чемпионата Германии между «Бохумом» и «Штутгартом» продлился 42 минуты, сообщает Bild.

По данным источника, болельщики «Штутгарта» растянули баннер, которые преградил эвакуационные выходы. Арбитр встречи не начинал матч до тех пор, пока не сняли баннер, которые преграждал пути для эвакуации.

На данный момент «Бохум» после 18 сыгранных матчей чемпионата Германии располагается на 12-м месте с 20 очками. «Штутгарт», в свою очередь, после такого же количества проведённых игр, находится на третьей строчке с 34 очками.

В следующем туре чемпионата Германии «Штутгарт» встретится с «РБ Лейпциг», а «Бохум» проведёт матч с дортмундской «Боруссией». Матчи пройдут 27 и 28 января соответственно.

Материалы по теме
«Штутгарт» потерпел второе поражение подряд в Бундеслиге, уступив «Бохуму»
Германия - Бундеслига . 18-й тур
20 января 2024, суббота. 17:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
1 : 0
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Беро – 50'    

Драка фанатов «Айнтрахта» и «Штутгарта» с немецкой полицией

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android