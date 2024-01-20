«Штутгарт» потерпел второе поражение подряд в Бундеслиге, уступив «Бохуму»

Завершился матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бохум» и «Штутгарт». Команды играли на стадионе «Воновия Рурштадион» в Бохуме (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бастианом Данкертом. «Бохум» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный мяч на 50-й минуте забил полузащитник хозяев Матуш Беро после передачи Кристофера Антви-Адджея.

На данный момент после 18 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги «Бохум» располагается на 12-м месте с 20 очками. «Штутгарт» после такого же количества проведённых игр находится на третьей строчке с 34 очками.

В параллельных матчах «Фрайбург» обыграл «Хоффенхайм» со счётом 3:2, «Хайденхайм» и «Вольфсбург» сыграли вничью — 1:1, а также очки поделили «Дармштадт 98» и «Айнтрахт» (2:2).