Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Штутгарт» потерпел второе поражение подряд в Бундеслиге, уступив «Бохуму»

«Штутгарт» потерпел второе поражение подряд в Бундеслиге, уступив «Бохуму»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бохум» и «Штутгарт». Команды играли на стадионе «Воновия Рурштадион» в Бохуме (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бастианом Данкертом. «Бохум» одержал победу со счётом 1:0.

Германия - Бундеслига . 18-й тур
20 января 2024, суббота. 17:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
1 : 0
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Беро – 50'    

Единственный мяч на 50-й минуте забил полузащитник хозяев Матуш Беро после передачи Кристофера Антви-Адджея.

На данный момент после 18 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги «Бохум» располагается на 12-м месте с 20 очками. «Штутгарт» после такого же количества проведённых игр находится на третьей строчке с 34 очками.

В параллельных матчах «Фрайбург» обыграл «Хоффенхайм» со счётом 3:2, «Хайденхайм» и «Вольфсбург» сыграли вничью — 1:1, а также очки поделили «Дармштадт 98» и «Айнтрахт» (2:2).

Германия - Бундеслига . 18-й тур
20 января 2024, суббота. 17:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
3 : 2
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:0 Хёлер – 37'     2:0 Грифо – 55'     2:1 Вегорст – 57'     2:2 Байер – 77'     3:2 Шаллаи – 85'    
Удаления: Гульде – 82' / нет
Германия - Бундеслига . 18-й тур
20 января 2024, суббота. 17:30 МСК
Дармштадт 98
Дармштадт
Окончен
2 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
0:1 Нкунку – 33'     0:2 Кнауфф – 51'     1:2 Юстван – 61'     2:2 Кларер – 90+5'    
Германия - Бундеслига . 18-й тур
20 января 2024, суббота. 17:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Окончен
1 : 1
Вольфсбург
Вольфсбург
0:1 Черны – 7'     1:1 Йенц – 45+2'    
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android