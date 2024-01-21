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«Скажи нет расизму». Леау поддержал Меньяна после инцидента во время матча с «Удинезе»

«Скажи нет расизму». Леау поддержал Меньяна после инцидента во время матча с «Удинезе»
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Португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау поддержал своего партнёра по команде Мика Меньяна после инцидента, произошедшего во время матча 21-го тура Серии А с «Удинезе».

«Скажи нет расизму. Футболу это не нужно», — написал Леау в своих социальных сетях.

Напомним, во время первого тайма французский голкипер пожаловался арбитру на расистские оскорбления в свой адрес. Они исходили от болельщиков «Удинезе». Футболист отправился в подтрибунное помещение, не желая продолжать игру, однако партнёры по команде уговорили его вернуться. Игра была приостановлена на пять минут, а затем продолжилась.

В конце концов «Милан» одержал победу со счётом 3:2. В составе победителей забитыми мячами отметились Рубен Лофтус-Чик, Лука Йович и Ноа Окафор.

Италия - Серия А . 21-й тур
20 января 2024, суббота. 22:45 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
2 : 3
Милан
Милан
0:1 Лофтус-Чик – 31'     1:1 Самарджич – 42'     2:1 Товен – 62'     2:2 Йович – 83'     2:3 Окафор – 90+3'    
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