«Скажи нет расизму». Леау поддержал Меньяна после инцидента во время матча с «Удинезе»
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Португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау поддержал своего партнёра по команде Мика Меньяна после инцидента, произошедшего во время матча 21-го тура Серии А с «Удинезе».
«Скажи нет расизму. Футболу это не нужно», — написал Леау в своих социальных сетях.
Напомним, во время первого тайма французский голкипер пожаловался арбитру на расистские оскорбления в свой адрес. Они исходили от болельщиков «Удинезе». Футболист отправился в подтрибунное помещение, не желая продолжать игру, однако партнёры по команде уговорили его вернуться. Игра была приостановлена на пять минут, а затем продолжилась.
В конце концов «Милан» одержал победу со счётом 3:2. В составе победителей забитыми мячами отметились Рубен Лофтус-Чик, Лука Йович и Ноа Окафор.
Италия - Серия А . 21-й тур
20 января 2024, суббота. 22:45 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
2 : 3
Милан
Милан
0:1 Лофтус-Чик – 31' 1:1 Самарджич – 42' 2:1 Товен – 62' 2:2 Йович – 83' 2:3 Окафор – 90+3'
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