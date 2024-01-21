Агент Кастаньо прокомментировал подписание контракта с «Краснодаром»

Фелипе Аранго, агент новичка «Краснодара» Кевина Кастаньо, поделился впечатлениями от подписания контракта с южанами.

«Кевин счастлив оказаться в «Краснодаре», это сто процентов шаг вперёд. Надеюсь, ребята, он вам понравится, и мы рассчитываем на хороший приём болельщиков «Краснодара», — приводит слова Аранго «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 21 января, пресс-служба «Краснодара» объявила о подписании футболиста на 4,5 года — до конца июня 2028 года.

В нынешнем сезоне 23-летний опорный полузащитник принял участие в 13 матчах за мексиканский «Крус Асуль» во всех официальных турнирах и отметился одной результативной передачей. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость игрока составляет € 4 млн.