Криштиану Роналду: я много забиваю из-за уровня чемпионата? Профессионалы знают правду

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал мнение о том, что его высокая результативность обусловлена низким уровнем чемпионата Саудовской Аравии.

«Я забил 54 гола за год, но кто-то скажет, что мне далось это легче, чем остальным, потому что я играю в Саудовской Аравии. Но футбольные профессионалы знают, как трудно забивать голы, будь то Саудовская Аравия, Италия, Испания или Португалия. Гол есть гол. Да, я действительно горд, что превзошёл по этому показателю Холанда, Мбаппе и Кейна», — приводит слова Роналду Record.

Напомним, 38-летний нападающий стал лучшим бомбардиром по итогам 2023 года, забив 54 гола.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и 11 результативными передачами.