Роналду: Месси заслуживает «Золотого мяча», но я больше не верю в подобные награды

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о ценности индивидуальных наград в современном футболе.

«Что я думаю о «Золотом мяче» и награде The Best от ФИФА? Я думаю, эти награды в каком-то смысле теряют свой авторитет. Это не означает, что Месси, Холанд или Мбаппе не заслуживают их. Просто я больше не верю в эти награды, несмотря на то что я выиграл в номинациях на Globe Soccer Awards. Но есть факты и цифры, которые не обмануть. Они не могут отобрать у меня, например, награду лучшего бомбардира мира в 2023 году. Потому что есть объективные цифры», — приводит слова Роналду Record.

Напомним, минувшей осенью нападающий сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионель Месси был признан лучшим игроком 2023 года. Также на текущей неделе Месси получил приз лучшему игроку 2023 года по версии ФИФА.

На текущей неделе также состоялась церемония награждения Globe Soccer Awards, на которой Роналду был признан лучшим игроком Ближнего Востока, лучшим игроком по мнению болельщиков, а также стал обладателем премии Марадоны как лучший бомбардир 2023 года.