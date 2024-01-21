Хаджи: если Абаскаль полетит на сборы со «Спартаком», то останется в клубе

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о возможном уходе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. Ранее сообщалось, что в услугах специалиста заинтересован испанский «Бетис».

«Пока от «Спартака» нет официальной версии касательно ухода Абаскаля, об этом даже говорить не стоит. У Гильермо контракт со «Спартаком», пока руководство ничего не высказывало. Давайте пока подождём.

Не хочу думать о том, кто мог бы стать альтернативой Абаскалю. Пока только слухи и разговоры. Через день всё проявится — «Спартак» должен улетать на сборы. Если и Абаскаль полетит, значит, остаётся в клубе», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей.